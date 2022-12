Vanaf vrijdagavond geen verkeershinder meer aan Stationslei

Herenthout Geparkeer­de wagen brandt volledig uit

Er is zaterdagnacht een geparkeerde wagen uitgebrand in de Koestraat te Herenthout. De hulpdiensten werden opgeroepen rond middernacht, maar er kon geen hulp meer baten. De wagen brandde volledig uit en moest getakeld worden. Er geraakte gelukkig niemand gewond. De precieze omstandigheden van de brand worden nog onderzocht. Het is dus nog niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet.

4 december