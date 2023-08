Vanaf dit jaar warme maaltijden in Grobbendonkse scholen: “Ook betaalbaar voor kansarme gezinnen”

Duik zondag achter de schermen van VOC Neteland tijdens de opendeur­dag

Komende zondag is het weer zover. Vogelopvangcentrum (VOC) Neteland aan de Langstraat in Herenthout verwelkomt dan iedereen op hun jaarlijkse opendeurdag. Het is de enige dag van het jaar dat iedereen een kijkje kan komen nemen bij het opvangcentrum voor wilde dieren.