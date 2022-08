Vaarverbod op Kleine Nete uitgebreid

Voetbal Challenger pro league Nieuwe Lierse­spits Leonardo Rocha voelt zich klaar voor competitie­start: “Ik hou een positief gevoel over aan de voorberei­ding”

Het is lang geleden dat Lierse nog eens een spits in huis haalde met even straffe adelbrieven als Leonardo Rocha. Na een wat lastigere periode wil de voormalige 1B-topschutter zichzelf op het Lisp herlanceren. “Coach Tom Van Imschoot weet perfect hoe ik het best rendeer.”

10 augustus