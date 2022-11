Succesvolle veiling tijdens Sint-Hubertusfeesten bij café Den Herberg: “Konijnen, fazanten en ander wild brachten 1 205 euro op voor goede doel”

GrobbendonkHet voorbije weekend stond bij café Den Herberg in Grobbendonk in het teken van de Sint Hubertusfeesten. Met een dierenwijding en de aanwezigheden van een doedelzakspeler en jachthoorngroep was het gezelligheid troef op het binnenplein van de kasteelhoeve. De bijhorende wildveiling leverde een mooie som van 1025 euro op.

“Het weer was niet denderend, maar de sfeer was opperbest”, blikt cafébaas Reno Adriaensens terug op vorige zondag. “Het was alweer een mooie editie van de Hubertusfeesten met veel volk en veel ambiance. Dat we uiteindelijk een mooie som geld kunnen afgeven afkomstig van de wildveiling maakt het alleen maar leuker.”

Volledig scherm Pater Kristaan aan het woord tijdens de misviering bij de Sint Hubertusfeesten van Den Herberg in Grobbendonk © rv

Nadat de misviering en de dierenwijding, die in handen waren van Pater Kristiaan, achter de rug waren, nam een jachthoorngroep het over. Mensen die het domein betraden werden dan weer welkom geheten door de aanwezige doedelzakspeler aan de ingang. De regen nam ondertussen de bovenhand op het terrein, maar de grote tent die opgesteld werd, deed hierdoor op haar manier spreekwoordelijk een duit in het zakje.

Sinterklaaskado

De echte duiten? Die kwamen dan weer van pas tijdens de wildveiling later op de dag. “Tot slot was het dan de welbekende wildveiling waarbij jagers uit de regio hun geschoten wild doneren aan ons”, klinkt het verder. “Er werden konijnen, fazanten, eenden en duiven verkocht per opbod zondagnamiddag en dat was een regelrecht succes te noemen. De totale opbrengst van de veiling klokte af op een mooi bedrag van 1 205 euro dat we schenken aan kansarme kinderen in het dorp. Op die manier hopen we dat deze kindjes een mooi Sinterklaasgeschenk kunnen ontvangen.”

Volledig scherm Het wild werd per opbod verkocht tijdens de Sint Hubertusfeesten van Café Den Herberg in Grobbendonk © rv

