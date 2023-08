Molekens Kermis opnieuw op de kaart gezet: “Een heel weekend lang feest voor jong en oud in de wijk”

Zaterdagochtend werd Molekens Kermis in de gelijknamige wijk ‘De Molekens’ in Herentals officieel geopend. Een heel weekend lang staan er in en rond de Acacialaan vlakbij Café De Molekens tal van activiteiten op het programma. Met echte kermiskramen, volksspelen, een groot terras en optredens willen de organisatoren het verdwenen volksfeest van weleer nieuw leven inblazen.