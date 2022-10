Sociaal woningenpoject op komst in centrum Grobbendonk: “Nieuwe stap om moderne woningen te kunnen aanbieden aan kwetsbare groep”

De eigenaar van het naastgelegen pand in de Bergstraat heeft zich bereid verklaard om mee in het renovatieproject te stappen, waardoor de monumentale gevel die is vastgesteld als bouwkundig in zijn geheel kan worden gerenoveerd en achterliggend eigentijdse woongelegenheden gebouwd kunnen worden. “De renovatie van twaalf bejaardenwoningen en de realisatie van vier nieuwe is een nieuwe stap om in Grobbendonk extra moderne sociale woningen te kunnen aanbieden aan een kwetsbare bevolkingsgroep”, klinkt het bij Schepen van Welzijn Martine Taelman (GiB).

Dringende renovatie

Vzw De Brug verwierf het pand een tijdje geleden en gedurende een aantal jaren werd de Christelijke Mutualiteit er gehuisvest. Momenteel zijn er appartementen, die tot voor kort sociaal werden verhuurd maar dringend aan renovatie toe zijn. “Onze raad van Bestuur was van mening dat het lokaal bestuur samen met de huisvestingsmaatschappij de beste garantie was om hier een mooi sociaal project op te starten dat helemaal in de lijn ligt met de doelstellingen van onze vzw”, verduidelijkt Wilfried Celis van De Brug.

Kwalitatief wonen

Ook schepen van huisvesting Greet van de Peer (N-VA) is tevreden met deze stap. “Onze bestuursploeg hecht veel belang aan kwalitatief wonen voor iedere burger. We zijn dan ook opgetogen dat we ruimschoots de norm voor sociale huisvesting, het BSO, zullen behalen in de toekomst dankzij de goede samenwerking met de Geelse Huisvestingsmaatschappij.”

Pal in centrum

“Deze aankoop was een belangrijke opportuniteit die we als bestuur niet konden laten schieten”, vult Taelman aan. “Het betekent immers de start van een project waarbij niet alleen het pand zelf, maar ook de mogelijkheden van de achterliggende gronden, pal in het centrum van onze gemeente, worden bekeken en geoptimaliseerd.”

