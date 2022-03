Siebe (3), de jongste duivenmelker van ons land: “Na die gewonnen wedstrijden kennen ze hem al in China”

Herenthout Beleef op 26 maart de ‘goeien oude tijd’ tijdens Vruuger Wast Beter in Herenthout

‘Vruuger wast beter’, die uitspraak komt vandaag de dag wel vaker over iemand zijn lippen gerold wanneer het over fuiven en café’s gaat. Ook eventorganisator Guy Pluym kan zich vinden in die zegswijze. Vandaar dat hij twee jaar geleden al met het idee kwam om een fuif die terugblikt op de ‘goeien oude tijd’ in elkaar te knutselen. Nu corona achter de rug lijkt is het eindelijk zover.

14 maart