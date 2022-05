Schrijf je in voor voorstelling over dementie bij wzc Waterrijk

grobbendonk BELOOFD IS BELOOFD. Komt er een nieuw schoolge­bouw? Wordt de kasteelhoe­ve eigendom van de gemeente? Wanneer zijn de werken aan N13 achter de rug?

De bestuursperiode van uw stads(gemeente)bestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Grobbendonk, een dorp waar verkeersveiligheid op de eerste plaats komt. Mooi voorbeeld hiervan is het verdwijnen van de ‘moordstrookjes’ langsheen de N13. Maar ook de definitieve aankoop van Kasteelhoeve d’Ursel en de nieuwe gebouwen bij Klim-Op staan voor de deur.

4 mei