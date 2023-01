RESTOTIP. ‘t Paardenhof in Bouwel: Ribbekes à volenté zijn een begrip in de regio

Herenthout Bakker Peter (56) van bakkerij Eykens onverwacht overleden: “Het was de laatste warme bakkerij in het dorp”

Bakker Peter Lenie uit Herenthout is dinsdagochtend onverwacht overleden op 56-jarige leeftijd. Peter baatte sinds 2016 bakkerij Eykens in de Vonckstraat uit. Sinds enkele weken was bakkerij Eykens nog de enige warme bakker in het dorp.

10 januari