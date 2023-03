RESTOTIP. Bistro Louis in hartje Grobbendonk: “Hier zie je levende kreeften in het aquarium zitten”

Sloop leegstaan­de woningen voor heraanleg Liersebaan in Zandhoven start maandag

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AVWV) bereidt de heraanleg van een deel van de Liersebaan (N14) in Zandhoven al een tijdje voor. Het gaat over de zone vanaf het kruispunt met de Kanaalstraat in Zandhoven tot aan het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst. Momenteel lopen hiervoor nog de nodige grondverwervingsgesprekken. De sloop van elf leegstaande woningen op Liersebaan start wel al op maandag 20 maart. Tijdens die sloopwerken zal er kort hinder zijn voor fietsers.