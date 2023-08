Amper 15, maar Jari gaat volop voor carrière als goochelaar: “Ik deed al trucs toen ik nog niet kon lezen”

Op zijn vijfde kreeg hij een eerste goocheldoosje van zijn ouders. Intussen is Jari Bruers (15) uit Turnhout misschien wel de beste Belgische goochelaar van zijn leeftijd. ‘Magic J’ kroonde zich onlangs nog tot kampioen in een online goochelwedstrijd. Maar Jari wil meer. “Ooit wil ik beroepsgoochelaar worden. Ik train er meer dan vijftig uur per week voor.” Wij duiken mee in de magische wereld van Jari en vroegen hem of hij één van zijn trucs wil verklappen.