Funky Town belooft gezellig stadsfesti­val te worden: “Artiesten vroegen langer te blijven omdat ze line-up leuk vinden”

Kid Creole and the Coconuts, Isolde Lasoen, Jett Rebel, High Hi, DJ Bex en Hotel Vinyl. Het zijn maar enkele van de in totaal 14 muzikale optredens die dit weekend aan parking Het Hof en in het Herentalse Stadspark te beleven zijn tijdens Funky Town. De organisatoren kijken vol goede moed uit naar de eerste editie van hun festival. “Tegen zondag staan hier drankstanden, foodtrucks, een dj-stage én een groots podium”, klinkt het.