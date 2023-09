Muziek aan het Tettenkot voor Open Monumenten­dag

Op zondag 10 september vindt overal in Vlaanderen de Open Monumentendag plaats. Onder de noemer #rondjekiosk worden overal muziekconcerten georganiseerd, in parken, op pleinen, bij monumenten en natuurlijk op de kiosk. Ook aan het Tettenkot in Massenhoven kan je terecht voor een muzikale namiddag.