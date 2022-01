Ree met afgesneden pootjes aangetroffen aan de rand van het bos: “Niet duidelijk of het hier om stropers gaat”

In de buurt van het Molenbos te Grobbendonk ontdekten buurtbewoners dit weekend een ree dat terechtgekomen was op de oprijlaan van een woning. Het dier was dusdanig gewond aan de poten dat het uit z’n lijden verlost werd door het te laten inslapen. De ontdekkers van het gewonde dier vrezen dat dit het werk is van stropers die in de buurt actief zijn. “De achterpoten van het dier waren zodanig recht afgesneden dat we vermoeden dat het om een strop van stropers gaat”, klinkt het. De buurtbewoners wilden liever niet met hun naam in de krant komen. “Hoe meer er wordt tegengewrongen bij het vastzitten in dergelijke strop, hoe harder ze snijdt. Jammer genoeg is het dier na tussenkomst van een dierenarts ingeslapen.”

We kunnen pas echt over stroperij spreken wanneer we duidelijk zien aan de verwondin­gen dat het om een strop ging of wanneer we de stropers op heterdaad betrappen

Bij het Agentschap van Natuur en Bos is het voorval van het gewonde dier in Grobbendonk bekend. “Een natuurinspecteur is ter plaatse geweest en de poten waren inderdaad afgerukt”, klinkt het bij hun woordvoerder Jeroen Denaeghel. “Maar uit de vaststellingen kon men niet uitmaken of het daadwerkelijk om een slachtoffer van een illegale strop ging. Het zou evengoed kunnen zijn dat de ree ergens in een prikkeldraad vast kwam te zitten en zich dusdanig zwaar verwonde door te willen vluchten. We kunnen pas echt over stroperij spreken wanneer we duidelijk zien aan de verwondingen dat het om een strop ging of wanneer we de stropers op heterdaad betrappen natuurlijk. Of we in Grobbendonk regelmatig vaststellingen doen van stroperij? Nee hoor, dan zouden we daar zeker mee naar buiten komen.”