Professor Tom Sauer vertelt tijdens lezing over conflict tussen Westen en Rusland

Maar daarvoor moeten we met ons allen eerst begrijpen waarom Poetin Oekraïne is binnengevallen, waarom terroristen zich opblazen in onze steden en waarom er nog altijd duizenden kernwapens zijn. Al deze bedreigingen zijn volgens professor Sauer het gevolg van een gebrek aan ‘gezamenlijkheid’. In ‘De strijd voor vrede’ legt hij uit dat individuen, groepen en staten zich genegeerd voelen en daardoor gefrustreerd geraken. Professor Sauer meent dat dit ook voor Rusland het geval is. Zijn these is dat het Westen heeft nagelaten Rusland te integreren in de Euro-Atlantische veiligheidsarchitectuur.