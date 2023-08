Prijzen van huizen in Grobbendonk flink gezakt

NET OPEN. Koraalwin­kel Just Corals verhuist naar grotere locatie wegens groot succes: “Koralen zijn als Pokémon: gotta catch ‘em all!”

Het begon als een hobby in zijn kelder, maar nu is hij verhuisd wegens succes. Bart Sambre (41) uit Nijlen kweekt koralen. Omdat de zaken zo goed lopen vind je zijn zaak Just Corals vanaf nu in de Molenstraat in Nijlen. Dieren, voeding, testjes, alles wat met koraal te maken heeft vind je hier. “In Sea Life hebben ze zoiets zelfs niet.”