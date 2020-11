Politie voert onderzoek naar dood van 84-jarige vrouw die op straat gevonden werd

Aan de Nijverheidsstraat in Grobbendonk, vlakbij de plaatselijke begraafplaats, werd woensdagnamiddag een 84-jarige vrouw uit de buurt gevonden die ineengezakt was. De vrouw die op straat gevonden werd, vertelde dat ze iets eerder een ongeval gehad zou hebben. Het bleken haar laatste woorden te zijn.

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse maar het ging zienderogen achteruit met de toestand van de 84-jarige dame. Uiteindelijk overleed ze ter plaatse. “We hebben bij de politie geen weet van een eerder ongeval in de buurt”, vertelt Dirk Van Peer, woordvoerder bij politiezone Neteland. “De verklaring van de vrouw wordt verder onderzocht. We weten niet dat haar laatste woorden kloppen, omdat er dus eerder geen ongeval gemeld werd. Om de exacte doodsoorzaak van de vrouw te achterhalen is het onderzoek nog volop bezig.”