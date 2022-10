Politie houdt zoekactie met speurhonden in Molenbos

De zoekactie kwam er nadat voorbijgangers dinsdagochtend een fiets, rugzak, schoen, opengebroken slot en hondenketting hadden opgemerkt in het Molenbos. Even werd gevreesd dat er iets gebeurd was waardoor iemand hulp nodig had. “In de rugzak zat een gsm. Die heeft politie op het juiste spoor bracht van de eigenaars van de achtergelaten spullen”, vertelt een woordvoerder van de politie. “De avond en nacht voordien was er blijkbaar een feestje gehouden dat uit de hand is gelopen. Een hond die los liep in het bos is ondergebracht bij de politie.”