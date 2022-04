Paul ruilt dokken in voor tapkraan van voormalige discotheek CAP 3000: “Een eigen café, da’s een droom die uitkomt!”

GrobbendonkSinds een dikke week zijn Zandhovenaars Paul Rosseels en Karine Carpentier de trotse uitbaters van café De Cap in Grobbendonk. Er werd flink gewerkt om alles klaar te krijgen, maar ondertussen is het eerste feestweekend in de voormalige discotheek al achter de rug.

Discotheek CAP 3000, dat was voor de eeuwwisseling een begrip in de buurt van Grobbendonk. Ieder weekend zakten honderden feestvierders af naar het feestkot aan de Vierselse Baan. Liters bier werden er door de feestvierders achterover gekapt en bakken bier stapelden zich op tot soms wel tegen het plafond. De laatste jaren ging de horecazaak als café door het leven, en ook vandaag de dag kan men er aan de toog een pintje of iets anders gaan drinken. Sinds vorige week ontvangen nieuwe uitbaters Paul Rosseels en Karine Carpentier de klanten er met open armen.

Kot in de nacht

Paul laat een job als dokwerker in de haven van Antwerpen achter en duikt zijn ultieme droom in. Zijn partner Karine combineert het café met haar vaste job die ze van maandag tot donderdag uitvoert. “Eindelijk!” weet nieuwbakken cafébaas Paul te vertellen. “Hier droomde ik al vele jaren van. Een eigen horecazaak. Nu is het dan zover.” De zaakvoerder spaarde kosten noch moeite om met de flinke borstel door het café te gaan. “Een hele week kuisen en schilderen tot het kot in de nacht gingen vooraf aan de opening. Ook werd er geïnvesteerd in nieuwe verlichting en een nieuwe muziekinstallatie.”

Quote We hopen een zo breed mogelijk publiek aan te trekken en zetten dj’s en in de toekomst ook wel muziek­groep­jes in De Cap Paul Rosseels

En die muziekinstallatie deed vorig weekend al flink dienst. “We zetten iedere zaterdag een dj achter de draaitafels zodat er flink gedanst en gefeest kan worden in De Cap”, gaat het verder. “Omdat we er de ruimte voor hebben is de kans groot dat we in de toekomst ook enkele muziekgroepjes in het café zullen plaatsen. We hopen hier een zo breed mogelijk publiek aan te trekken. Iedereen is welkom, we zetten onze deuren hier open voor Jan en alleman!”

Darts

In de ruime zaak kregen tafelvoetbalkasten, een pooltafel, elektrische darts en een traditioneel dartsblok zijn plekje. “Hiermee lokken we clubs naar De Cap die we graag over de vloer zien komen. Vanavond zakt al een ploeg tafelvoetballers af naar hier. Ook enkele dartsspelers toonden al interesse. Dat kunnen we alleen maar toejuichen!” De horecazaak in Grobbendonk is alle dagen geopend vanaf tien uur ‘s ochtends, enkel op maandag en dinsdag blijven de deuren gesloten.

Volledig scherm Onder meer tafelvoetbal en darts kregen hun plekje in De Cap in Grobbendonk © Café De Cap