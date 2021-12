Overlijden en twaalf besmettingen na legionellabesmettingen bij biogasbedrijf Albertstroom: “Hopen dat de bacterie nu bestreden is”

Grobbendonk/HerentalsTwaalf mensen uit Grobbendonk, Herentals en omgeving zijn in de afgelopen weken ziek geworden na een legionallebesmetting . Er viel ook een overlijden te betreuren. Na onderzoek door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bleek dat de oorzaak van de besmettingen te vinden was bij het waterzuiveringsstation van Alberstroom nv in Grobbendonk.

Omdat in de regio verschillende meldingen kwamen over legionellabesmettingen nam het Agentschap Zorg en Gezondheid op verschillende momenten stalen bij bedrijven en organisaties in Grobbendonk en Herentals. De plaatsen waar stalen werden genomen, werden bepaald op basis van informatie uit de bevraging van de patiënten en voorspellende software die besmettingen kan relateren naar mogelijke bronnen op een kaart. Het agentschap informeerde ook het AZ Herentals, de huisartsen en andere medische zorgverleners in de omgeving met de vraag om aandachtig te zijn voor legionellabesmettingen.

Volledig scherm Een beeld van een waterzuiveringsstation elders in Vlaanderen © Mine Dalemans

Bij een uitbraak van legionella is het belangrijk om snel te reageren, om zo nieuwe besmettingen te voorkomen. Dat is echter niet zo eenvoudig, de bacterie verspreidt zich al snel enkele kilometers ver doorheen de lucht”, verduidelijkt Peter Vandeputte, woordvoerder bij Albertstroom in Grobbendonk. Albertstroom is het bedrijf waarbij de bewuste legionella ontdekt werd in het waterzuiveringsstation. “De bacterie heeft een lange incubatietijd en besmette luchtdeeltjes kunnen kilometers ver verspreid worden. Na de melding van de besmettingen begon het agentschap daarom onmiddellijk met een onderzoek.”

“Zo nam het agentschap op 3 en 6 december ook stalen bij ons bedrijf in Grobbendonk”, klinkt het verder. “Dat was schrikken. In vele gevallen is zo’n besmetting te wijten aan douches, whirlpools of iets dergelijks. Uit voorzorg werden per direct door Albertstroom maatregelen genomen om de verspreiding van mogelijk aanwezige legionella te voorkomen. Alle kritieke punten binnen ons bedrijf werden stilgelegd. Na analyse van deze stalen werd op 17 december vastgesteld dat de oorsprong van de legionellabacterie wel degelijk te vinden was in een waterzuiveringsinstallatie bij ons.”

Zeldzame stam

In samenspraak met het agentschap ondernam Albertstroom bijkomende acties om verdere besmetting van de omgeving te voorkomen. Tot nu toe dateert de laatste melding van een patiënt binnen deze cluster van besmettingen, van 16 december. De vastgestelde besmettingen zijn afkomstig van een weinig voorkomende stam. Hierdoor is de kans groot dat de besmettingsbron alleen in Albertstroom aanwezig was. “De slachtoffers die ziek werden zijn allemaal mensen uit onze regio”, weet Grobbendonks burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “Zo komen er 7 slachtoffers uit Herentals, 2 uit Grobbendonk, 1 uit Herenthout, 1 uit Vorselaar en 1 uit Lille. We willen onze steun ten volle beteugen aan zowel de zieken als aan de familie van de jammer genoeg overleden persoon.”

“We moeten met z’n allen nog steeds alert zijn, maar we hebben er goede hoop op dat de aanwezige legionella volledig bestreden is”, vertelt Vandeputte nog. “Naar grote waarschijnlijkheid hebben de acties die ondernomen werden er nu voor gezorgd dat de besmettingshaard vernietigd is. Legionella heeft echter een incubatietijd tot 19 dagen. Voorzichtigheid blijft dus geboden. Hoe het bij ons kon binnenkomen, wordt nu volop onderzocht.”

Nog stalen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, het lokaal bestuur van Grobbendonk en het stadsbestuur van Herentals volgen de situatie van nabij op. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de volgende dagen ook nog een aantal staalnames gepland. Dit gebeurt om zeker te zijn dat er in de omgeving geen andere bronnen van legionella zijn. Symptomen van legionella zijn een koortsig gevoel, spierpijn en lichte hoofdpijn, met later meestal hogere koorts en een droge hoest. Een legionellabesmetting kan zich ontwikkelen tot een ernstige longontsteking. Behandeling van legionella gebeurt met een antibioticakuur.

