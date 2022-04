Op zoek naar geluk tijdens infosessies

Een gelukkig leven … Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’, wat is dat precies? De geluksdriehoek maakt je bewust over geluk en over hoe je je goed in je vel kan voelen. Wil je zelf aan de slag met je geluk of wil je werken aan je veerkracht? Dan kan je op woensdagen 11, 18 en 25 mei langskomen bij Lokaal Dienstencentrum aan de Schransstraat in Grobbendonk.