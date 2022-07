Op 1 september gaat N13 na anderhalf jaar terug open: “Mensen die hinder ondervonden zullen het niet zo aanvoelen, maar de werken zijn als een sneltrein verlopen”

“We zijn als bestuur bijzonder fier dat we dit project deze legislatuur hebben kunnen voltooien. Zo een groot project van de ontwerpfase tot uitvoering realiseren op deze korte tijd is toch wel ongezien. Hoewel het voor de mensen die hinder hebben ondervonden tijdens de werken het niet zo zullen aanvoelen, is het als een sneltrein verlopen”, vertelt Marianne Verhaert (GiB), burgmeester van Grobbendonk. “Als bestuur hebben we nog getwijfeld of we deze werken in aparte projecten wilden uitvoeren aangezien het toch over een aanzienlijke afstand ging. Aangezien ieder project afzonderlijk zou uitgevoerd worden, is er telkens opnieuw hinder, daarom dat we alle projecten in één groot project hebben geïntegreerd.”