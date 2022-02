Onrustwekkende verdwijning: Faye (13) spoorloos sinds ze maandag naar school vertrok

Turnhout Gastrobar Gaston: hip en trendy, smaakvolle ‘sha­ring’-gerechten en toeganke­lijk voor jong en oud

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Gastrobar Gaston aan de site Le Bon in Turnhout, de derde zaak van Piet-Hein van Spaendonck en Steffi Van de Sande die al De Flor in Beerse en De Louis in Turnhout hebben en later dit jaar vermoedelijk ook Marcel in Tielen openen. Sinds eind oktober kan je hier genieten van gerechten om te delen of alleen te verorberen, een goed glas wijn of gin of een smaakvol glas bier.

