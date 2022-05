Omgeving Volle Vaart wordt aangepakt: “Nieuw skatepark, trage wegen en natuurlijke speelelementen maken onze gemeente voor iedereen aantrekkelijker”

Met een bevolkingsdichtheid van 395 inwoners per vierkante kilometer is Grobbendonk één van de dichtstbevolkte plattelandsgemeenten in de provincie. “Corona heeft ons nog meer doen inzien dat we in onze gemeente kwalitatieve ontmoetingsplaatsen missen. Het sterkt ons om de nieuwe visie waarmee we al lange tijd mee aan de slag zijn, verder te zetten”, weet burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “Daarin creëren we ontmoetingsplaatsen voor jong en oud waarbij we ook onze groenblauwe identiteit, die momenteel te weinig tot uiting komt, verder in de kijker zetten en we rekening houden met de uitdagingen van de toekomst.”

Eerste stappen nog deze legislatuur

“De gemeente heeft de ambitie om reeds deze legislatuur de eerste stappen te zetten en de brede omgeving rond de Volle Vaart, waarin het gemeentehuis, voetbalvelden, harmonielokaal en het gemeenschapscentrum Volle Vaart gelegen zijn, is daarbij een eerste grote opportuniteit”, vertelt burgemeester Verhaert (GiB), “De open ruimte die er vandaag is, biedt kansen voor de ontwikkeling van sport-, spel- en ontmoetingsplaatsen in open lucht. Vooral omdat die ruimte vandaag de dag kwalitatief te weinig ingezet wordt.” Grobbendonk alvast rekenen op een eerste financiering van 105.000 euro vanuit Vlaanderen.

Lees verder onder foto

Volledig scherm De Grobbendonkse Kasteelhoeve ligt vlakbij de Kleine Nete en wordt binnenkort bereikbaar via een trage verbinding © Jurgen Geyselings

“Voor de aanleg van een nieuw, groen skatepark met natuurlijke speelelementen nabij gemeenschapscentrum De Volle Vaart hebben we recent een subsidie toegekend gekregen in het kader van jeugdinfrastructuur”, vult schpen Brent Wouters (GiB) aan. “Maar het plan gaat veel verder dan het skatepark. Zo plannen we een connectie met de trage verbinding langs de Kleine Nete, tot aan de Kasteelhoeve. Zo maken we onze gemeente niet enkel aantrekkelijk voor onze inwoners maar ook voor bezoekers van onze gemeente. Bijkomend willen we een volwaardig park ontwikkelen voor onze inwoners.”

Participatie

Een rode draad doorheen het project is participatie. Zo maakten kinderen reeds tekeningen over de toekomst van deze locatie, jongeren worden betrokken bij het ontwerp van het nieuwe skatepark en alle inwoners van Grobbendonk kunnen aan de hand van een vragenlijst hun visie geven over de toekomst van de omgeving via Hoplr. Op basis van hun input hoopt de gemeente in juni te starten met een eerste schets die op de fysieke bijeenkomsten aan alle inwoners van de gemeente getoond zal worden in de tweede helft van 2022.