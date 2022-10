Olivier (25) is eigenaar van tien hectare bos in Grobbendonk: “Deze winter komen er 900 bomen bij, een investering voor de toekomst!”

GrobbendonkTijdens de Week van het Bos worden boseigenaars over heel Vlaanderen in de kijker gezet. In totaal gaat het om 60 000 hectare bos die particulieren samen met De Bosgroepen onderhouden. Ook Grobbendonk is een boseigenaar rijk, namelijk de 25-jarige Olivier Philips. Hij onderhoudt zijn eigen privébos van 10 hectare dat grenst aan het grote Philipsbos, een bosgebied dat de familie Philips enkele jaren geleden voor een groot stuk verkocht aan Kempens Landschap.

Oliver Philips, amper 25 jaar oud en al eigenaar van een flinke lap bosgrond in het Grobbendonkse. Daar willen we meer over weten. Toch? De jonge Grobbendonkenaar draagt de natuur diep in zijn hart en wandelt dagelijks door zijn mooie stuk natuur dat zich situeert tussen de E313 en de Lierseweg in Grobbendonk. “Het bos is een erfenis van mijn overgrootvader”, vertelt de man. “Ooit was het privébos veel groter, maar een deel ervan verkocht onze familie aan Kempens Landschap. Nog veel vroeger werd een deel onteigend voor de aanleg van de snelweg en het Albertkanaal.”

Quote Een ree, vos, marter, eekhoorn of egels spotten tussen de vele bomen in het bos gebeurt regelmatig Olivier Philips

Wanneer de jonge boseigenaar thuis de deur uitwandelt, staat hij na enkele stappen tussen de bomen van zijn eigen bos en daar kan hij ten volle van genieten. “Ik maak bijna dagelijks een wandeling doorheen het bos”, klinkt het. “Het geeft me rust en ik kan er een frisse neus ophalen. Altijd leuk om onderweg tijdens de tocht enkele wilde dieren tegen te komen. Een ree, vos, marter, eekhoorn of egels spotten tussen de vele bomen gebeurd regelmatig.”

Brandwegen

Net zoals in het aangrenzende, openbare Philipsbos zijn ook in het privébos brede paden te vinden die dwars doorheen het groen liggen. “Dat zijn vroegere brandwegen die nog steeds aanwezig zijn”, verduidelijkt Olivier. “In het verleden, lang voor mijn bestaan, vonden in het bos twee branden plaats. Met de aanleg van de open stukken probeert men de grootte van die branden in te perken.”

Quote Maar al te vaak kom ik tijdens wandelin­gen in het openbare bos sluikafval tegen, een heel jammer gegeven Olivier Philips

Tijdens de Week van het Bos komen bossen en boseigenaars nog eens extra in de kijker te staan en dat stemt de boseigenaar tevreden. “Op deze manier komen eigenaars die toch wel voor 60 000 hectare privébos zorgen eens in de kijker te staan. Eveneens komen nu vele mensen in contact met bossen en leren onder meer de kinderen via scholen omgaan met de natuur. Maar al te vaak kom ik tijdens wandelingen in het openbare bos sluikafval tegen, een heel jammer gegeven.”

Investering in de toekomst

Olivier is enorm fier op zijn stukje privébos in Grobbendonk en investeert er ook in. “Dit gebeurt in samenwerking met de Bosgroep. Deze winter komen er zo’n 900 extra bomen bij in het bos hier”, vertelt hij. “Een investering waar mijn toekomstige kinderen en kleinkinderen nog lang van kunnen genieten.”

