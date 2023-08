‘Njet’ van Grobbendonks burgemeester en schepen uit Herentals houdt Netelandfusie tegen: “Nu volledig focussen op versterking van het samenwerkingsverband”

MIJN DORP. Nijlen, waar muziekpro­du­cer Emiel (24) zijn studio heeft: “Ooit skiede ik door de Kesselse Heide, met een touw achter een brommer”

Emiel Lagrillière (24) is gebeten door muziek. Van ‘s ochtends tot ‘s avonds sleutelt hij aan nummers voor de bands JULIUS en RUBUS, vanuit zijn studio in zijn ouderlijk huis in Nijlen. Maar waar trekt de jongeman naartoe als hij zich buiten zijn muziekstudio begeeft? Nijlen biedt alles wat hij nodig heeft, zo blijkt, op één ding na.