Nieuwe ligfiets voor wzc De Wijngaard dankzij sportieve prestaties bewoners

De voorbije weken werd in woonzorgcentrum De Wijngaard in Grobbendonk gefocust op ‘Bewegen om te bewegen’. Het was de allereerste keer dat hiervan een editie op poten gezet werd in het woonzorgcentrum. Onder begeleiding van kinistherapeute Hilde Leens konden bewoners zes weken lang komen fietsen in de kinézaal, terwijl ze zich hiervoor lieten sponsoren door familie, vrienden of sympathisanten.