Neteland plant vakantie vol zomerscholen: “Met speelse projecten leren lezen, rekenen, denken en ontdekken”

Na passages op Rock Werchter en Pukkelpop eind september op podium Zaal Lux: Portland!

De festivalzomer is nog maar net begonnen of de eerste namen voor indoorconcerten in het najaar duiken alweer op, zo ook voor de Kempense Zaal Lux. Op zaterdag 30 september zakt zanger Jente Pironet met zijn band Portland af naar het podium aan de Markt in Herenthout. De ticketverkoop gaat zaterdagvoormiddag van start.