N13 net op tijd klaar voor start nieuwe schooljaar: “Afschuwelijke moordstrookjes zijn vervangen door veilige en vrijliggende fietspaden”

Grobbendonk Respect voor overleden wielerle­gen­de is in Grob­bendonk en Vorselaar enorm groot: “Een diamant blijft schitteren, Herman Vansprin­gel zal altijd blijven stralen!”

Stilte alom in Grobbendonk donderdagochtend. Het nieuws over het overlijden van ere-burger en wielerlegende Herman Vanspringel (79) hakte er serieus in. De Grobbendonkenaar met een wielerpalmares om u tegen te zeggen sukkelde al langer met zijn gezondheid. Toch kwam het droevige nieuws hard aan in z’n thuisdorp Grobbendonk en omgeving. Burgemeesters Marianne Verhaert (Grobbendonk) en Lieven Janssens (Vorselaar) zijn diep ontroerd door het overlijden van deze Kempense wielertrots. “Hoewel het warm is, kreeg ik het koud vanochtend”, klinkt het.

26 augustus