Man hervalt in drugshandel: "Hij heeft justitie om de tuin geleid”

Vorselaar Wereldti­tel Bart Wellens zette Vorselaar 20 jaar geleden op z’n kop: “Gratis bier voor iedereen kostte ons 220.000 frank... Geld dat er eigenlijk niet was”

De goden van het veldrijden heten vandaag Wout van Aert, Mathieu Van der Poel en Thomas Pidcock. Maar de uitzinnige supportersvreugde ten tijde van Bart Wellens zullen we wellicht niet snel meer meemaken. 20 jaar geleden kroonde zich hij in het Italiaanse Monopoli voor het eerst tot beste van de wereld. Wij blikken met Charel Van De Vel van de vroegere supportersclub terug op een knotsgekke tijd, inclusief praalstoet over het leven van Bart Wellens. “Zelfs de ‘nonnekes’ in het klooster van Vorselaar stonden met een vlag te zwaaien.”

