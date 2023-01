Man dringt gewapend met bijl woning van moeder binnen

Herenthout Wildlife Taxi Team is op zoek naar extra chauffeurs

Het Wildlife Taxi Team is op zoek naar extra chauffeurs in de regio. Deze vrijwilligers zorgen voor het transport van een noodlijdend dier naar het dichtst bijzijnde opvangcentrum in de buurt, voor onze regio gaat dat dus in de meeste gevallen over het VOC Neteland in Herenthout.

24 januari