Man (66) weigert snelheidsboete te betalen: “Trajectcontrole is discriminerend. Wie halfweg woont kan 120 per uur rijden”

Herentals Uitbrei­ding parkeerver­bod vrachtwa­gens aan Oud-Strijder­slaan

14 januari Vrachtwagens zullen in de toekomst niet meer mogen parkeren aan de Oud-Strijderslaan tussen de rontonde aan de McDonalds en de Sint-Jobsstraat. Dit is een aanvulling op het parkeerverbod dat al van kracht was in dezelfde straat in de richting van de ovonde aan kledingzaak Wellens.