Man (24) krijgt onderdak van bevriend koppel: hij verkracht hun 12-jarige dochter

De 24-jarige J.D.C. uit Wuustwezel woonde sinds september 2021 in bij een bevriend koppel uit Grobbendonk. Hij deelde er een slaapkamer met de zoon des huizes, maar had vooral interesse in de 12-jarige dochter van het gezin. Aanvankelijk bleef het beperkt tot knuffelen en kussen. Maar hij randde het meisje niet alleen aan. In januari-februari 2022 heeft hij haar ook verkracht. Zelf beweert de man dat hij één keer seks had met het meisje, maar dat zij daar mee instemde. Volgens het slachtoffer hebben ze vier à vijf keer seksuele betrekkingen gehad, en voelde zich daartoe gedwongen. De rechtbank merkt op dat de man bewust een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd met het meisje met het oog om later een seksueel misdrijf te plegen. Dat is een verzwarende omstandigheid. Het was uiteindelijk de moeder van het meisje die in februari 2022 naar de politie stapte. Ze had van de juf van haar dochter gehoord dat het meisje een tweede gsm-toestel had. Op die tweede gsm vond de moeder foto’s en een filmpje van het moment dat de beklaagde seks had met haar dochter. De man vliegt 4 jaar achter de tralies en wordt gedurende vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Het meisje krijgt een schadevergoeding van 7.500 euro, haar moeder van 2.675 euro.