Lichte regen en overwegend bewolkt weer in Grobbendonk vanochtend

Reserveer je paaschoco­la­de nog snel bij vzw TWERK in Herentals: “Aan fabrieks­prij­zen bestellen of schenken aan het goede doel”

Heb je nog zin in paaschocolade aan fabrieksprijs? Dan kan maatwerkbedrijf TWERK uit Herentals je misschien van dienst zijn. Ze presenteren met “Paashaast” een speciale stockverkoop en heeft ook oog voor het goede doel. Via www.paashaast.be kan je de (h)eerlijkste chocolade bestellen om die nadien te gaan afhalen bij TWERK in de Collegestraat in Herentals.