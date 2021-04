Leerkracht veroordeeld voor verspreiding kinderporno na tip FBI (maar hij kan wel les blijven geven)

Eerstelijnszone Middenkempen Meer dan 21.500 prikjes gezet in Grob­bendonk en Tielen: “Zo goed als iedereen komt opdagen voor het vaccin”

21 april In de twee vaccinatiecentra van Eerstelijnszone Middenkempen kregen tot nu toe al 21.500 Kempenaren hun eerste prikje. Vanaf 28 april komen aan Troon in Grobbendonk de inwoners die geboren zijn tussen 1953 en 1958 aan de beurt. Vanaf vandaag komen in Tielen inwoners geboren tussen 1951 en 1957 aan bod.