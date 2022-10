Leer gratis reanimeren en defibrileren in gemeentehuis

Grobbendonk Olivier (25) is eigenaar van tien hectare bos in Grob­bendonk: “Deze winter komen er 900 bomen bij, een investe­ring voor de toekomst!”

Tijdens de Week van het Bos worden boseigenaars over heel Vlaanderen in de kijker gezet. In totaal gaat het om 60 000 hectare bos die particulieren samen met De Bosgroepen onderhouden. Ook Grobbendonk is een boseigenaar rijk, namelijk de 25-jarige Olivier Philips. Hij onderhoudt zijn eigen privébos van 10 hectare dat grenst aan het grote Philipsbos, een bosgebied dat de familie Philips enkele jaren geleden voor een groot stuk verkocht aan Kempens Landschap.

