Kerstmarktje bij WZC De Wijngaard op 30 november

Bouwel/Grobbendonk Dieven halen alles overhoop aan Binnenhei­de

Vrijdag sloegen inbrekers hun slag aan Binnenheide in Bouwel, deelgemeente van Grobbendonk. De indringers haalden het hele huis overhoop tijdens hun bezoek. Over wat er juist gestolen werd door de dieven is nog geen duidelijkheid.

13 november