Kempense punksensatie Psycho 44 kondigt afscheid aan: “Schouderklopje van frontman Queens Of The Stone Age was één van de hoogtepunten”

Grobbendonk/Oud-Turnhout/PulleEén van de toonaangevende punk/rockbands uit de Kempen houdt binnenkort op te bestaan. Omwille van verschillende interesses van de bandleden zal Psycho 44 op zaterdag 14 mei een allerlaatste keer het podium betreden. De band die onder meer op podiums van Pukkelpop, Dour, Trix en de AB in Brussel stond, werd vijftien jaar geleden opgericht door rasechte Kempenaren. “Onze allerlaatste show zal een ‘specialleke’ worden. Maar: Don't cry because it’s over, but be happy because it happened”, vertelt frontman en ex-Grobbendonkenaar Gaelian Lehaye.

“Voor alle duidelijkheid: Het is helemaal niet omwille van ruzie tussen de bandleden dat we ermee ophouden”, vertelt frontman en voormalig Grobbendonkenaar Gaelian Lehaye. “We zijn nog steeds wel echt heel goede vrienden, ook al stoppen we ermee. Eigenlijk was het vet wat van de soep betreffende het creatieve binnen de groep. Niemand was nog echt op die manier met rockmuziek bezig en dan vonden we dat het niet veel zin meer had om ermee verder te gaan. Onze agenda’s pasten almaar moeilijk bij elkaar en zo werd het moeilijker om alles te combineren voor ons.”

Gitaargeweld

Psycho 44 werd een vijftiental jaren geleden opgericht door enkele jonge Kempenaren. Frontman Gaelian Lehaye en gitarist Jonas Vermeulen komen uit Grobbendonk, drummer Niels Meukens komt uit Pulle en bassist Pieter-Jan Janssens is van Oud-Turnhout afkomstig. Ondertussen verhuisden verschillende bandleden reeds naar het Antwerpse. De voorbije jaren gaf het Kempense punkgeweld het beste van zichzelf op Pukkelpop en Dour en wisten ze podia van enkele toch wel sprekende zalen te betreden. Zo stonden ze in De Roma en Trix in het Antwerpse en lieten ze hun gitaargeweld los in de AB te Brussel.

Quote Na het optreden met leden van Queens Of The Stone Age wat napraten over het concert, da’s niet slecht natuurlijk! Gaelian Lehaye (Zanger Psycho 44)

Maar het allerleukste? Dat was toch toen de Kempenaren in het voorprogramma van Queens Of The Stone Age mochten spelen in het Koninklijk Circus te Brussel. “Het is een band waarmee we zelf opgroeiden in onze tienerjaren”, blikt Lehaye nostalgisch terug. “Na het optreden samen met de leden van Queens Of The Stone Age wat napraten over het concert en een schouderklopje te krijgen van Josh Homme da’s niet slecht natuurlijk!”

Lees verder onder foto

Volledig scherm Frontman Gaelian Lahaye tijdens één van de vele concerten van Psycho 44 © Britt Adams

Maar niet enkel de strafste optredens en verhalen zullen gemist worden door de bandleden. “Ook de simpele dingen waren heerlijk om mee te maken”, gaat het verder. “Gewoon na het optreden in het busje zitten en bijpraten om hier en daar een puntje te verfijnen richting de toekomst was geweldig. Net zoals het bijhorende pintje dat we telkens dronken. Die - hoe zal ik het zeggen? - ‘intieme momenten’ ga ik sowieso missen in de toekomst.”

‘Het Bos’ in Antwerpen

Om de fans nog een allerlaatste keer te trakteren op een avondje Psycho 44 haalt de Kempense punkband nog éénmaal de gitaren boven. Het afscheidsconcert zal doorgaan op zaterdag 14 mei in Het Bos in Antwerpen. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 8 maart. “Het wordt echt onze allerlaatste show en zal sowieso een ‘specialleke’ worden. Maar laat ons afsluiten met de woorden: ‘Don’t cry because it’s over, but be happy because it happened!”

Volledig scherm Psycho 44 speelt in mei een allerlaatste keer 'ten dans' © Britt Adams