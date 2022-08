Karl Declerq brengt Het Dementiecabaret tijdens Wereld Dementiedag op 21 september

Het is niet altijd even gemakkelijk te weten hoe we moeten omgaan met mensen die dementie hebben. Daarom heeft Karel Declerq een cabaretvoorstelling in elkaar gestoken om tips aan te reiken over hoe we hiermee beter kunnen omgaan. Op Wereld Dementiedag op 21 september om 19 uur zal hij deze voorstelling boordevol humor en muziek spelen in de cafetaria van woonzorgcentrum Waterrijk, Industrieweg 41. Inkom kost 5 euro en je schrijft je best gauw in via info.ldc@grobbendonk.be, want plaatsen zijn beperkt.