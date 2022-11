Kamerlid Marianne Verhaert bijt zich vast in betere spoorverbinding naar Kempen: “Op schoot van je buur zitten in een oude wagon, je kruipt voor minder in de wagen.”

KempenTreinen met vertragingen, afschaffingen, verminderde treinsamenstellingen,... De Kempense pendelaar krijgt er maar al te vaak mee te maken. Hoewel het tijdens corona allemaal stipter verliep op de sporen, is het voor de pendelaar terug als vanouds. Een doorn in het oog voor Grobbendonks burgemeester én Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld).

De treinproblematiek in de Kempen is voor Marianne Verhaert al enkele jaren voer voor debat. De spoorlijnen doorheen de Kempen behoren tot de slechts scorende in Vlaanderen. Niet enkel de stiptheid is dramatisch, ook het aantal treinen dat afgeschaft werd piekte. Zo blijkt uit cijfers die het Kamerlid opvroeg bij de NMBS.

Quote De P-trein vanuit Brussel komt slechts één keer per week met minder dan 5 minuten vertraging aan, als hij al vertrekt tenminste... Marianne Verhaert (Open Vld)

“Het stiptheidscijfer voor de Kempense lijnen, zowel richting Antwerpen als richting Brussel, is bedroevend. Vooral de P-trein vanuit Brussel springt in het oog en is echt dramatisch. Met een maandelijkse stiptheid die nooit hoger dan 50 procent is en met soms maandelijkse stiptheden van amper 20 procent. Dit wil dat zeggen dat de P-trein 1 keer per week met minder dan 5 minuten vertraging aankomt. Als hij al vertrekt, want hij wordt steeds vaker gewoonweg afgeschaft. En zo blijft de reiziger in de kou staan”,vertelt Verhaert. In deze eerste jaarhelft werden reeds 53 treinen afgeschaft. “Je kan stellen dat de P-trein vandaag geen enkel betrouwbaar alternatief biedt voor de Kempense reiziger vanuit Brussel.”

Volledig scherm Het M7 rijtuig © rv

Door problemen met de levering van de nieuwe M7-rijtuigen heeft de NMBS slechts 225 rijtuigen aangeleverd gekregen. Dat is amper de helft van de 445 beloofde rijtuigen. “En dat weerspiegelt zich ook in de Kempen dat een rijdend spoorwegmuseum is. De vertraagde instroom van nieuw materieel bemoeizaamt de beloofde vernieuwing van het materieel”, gaat het verder. “Met steeds meer materieel dat uitvalt en steeds vaker een beperkte samenstelling van treinen”.

Quote Het grote aantal treinen met beperkte samenstel­ling heeft een grote impact op het comfort van de treinreizi­ger Marianne Verhaert

Het aantal treinen dat een beperkte samenstelling had, was voor de Kempen in de eerste jaarhelft van dit jaar 30 procent hoger dan in de jaren voorheen corona. “En dat heeft een grote impact op het comfort van de treinreiziger. In een hopeloos verouderde wagon zit je op de schoot van je buur. Je zou voor minder in de wagen kruipen.” Ondanks de inspanningen van de NMBS slaagt men er moeizaam in geschikt personeel te vinden en deze tijdig opgeleid te krijgen én is er bovendien een absenteïsme van 15 procent. Zonder een begeleider of bestuurder kan een trein nu eenmaal niet vertrekken.

Geen uitvlucht

Toch stelt Verhaert dat het personeelstekort geen uitvlucht mag zijn. “De NMBS is per definitie een bedrijf dat de verbinding maakt tussen alle regio’s in ons land, ook in regio’s waar er absoluut geen sprake is van krapte op de arbeidsmarkt”, weet Verhaert. “Met de nodige arbeidsmobiliteit kan er moeilijk maanden een tekort zijn aan personeel.” Tot slot ziet Marianne Verhaert geen probleem in treinen zonder begeleiders. “Er rijden vandaag de dag treinen rond die in andere landen al jaren in alle veiligheid zonder treinbegeleiding rondrijden, zoals de moderne Desiro’s. Ik heb liever een trein zonder treinbegeleider, dan geen trein.”

