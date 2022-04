Intieme herdenkingsconcerten op Grobbendonkse kerkhoven ter ere van COVID-slachtoffers

Kempen Onze tips voor het paasweek­end in de Kempen: lammetjes knuffelen, paaseitjes vangen en rustig een balletje slaan

Het lange paasweekend staat voor de deur. De meesten onder ons hebben vast een of twee lekkere paasbrunches op het programma staan, maar wat valt er in de Kempen nog zoal te beleven op 16, 17 en 18 april? Wil je gillen in spannende kermisattracties of juist genieten van een ontspannende wandeling? Wij zochten alvast de tofste uitstapjes uit om je paasweekend compleet te maken.

15 april