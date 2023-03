Imkers Neteland organiseren voordracht met bio-ingenieur Stephanie Schelfhout over bijen en hun relatie tot huidige Vlaamse landschap

Het Vlaamse landschap is de laatste decennia enorm geëvolueerd. Daarbij rijst de vraag of bijen en honingbijen nog voldoende voedsel vinden in onze huidige natuur. Is er sprake van voedselconcurrentie tussen honingbijen en wilde bijen? En welke invloed heeft stikstof op de lokale biodiversiteit en de bijen in de natuur?