Iedereen in de bres voor mama Nele (38), nu er al 55.000 euro is ingezameld: “Ten volle genoten van het weekend met mijn gezinnetje en moed gekregen om alweer eerste chemo te ondergaan”

Oelegem Bever geniet van zonnetje aan het Albertka­naal

8 november Marleen Struyf, gemeenteraadslid voor CD&V in Schilde, genoot zaterdagnamiddag net als heel wat andere Vlamingen van het stralende herfstweer. “Ik was een fietstochtje aan het maken en was even gestopt langs het Albertkanaal in Oelegem (Ranst) om er op een bank een mandarijntje te eten", vertelt Marleen. “Het was zalig in het zonnetje. Plots kwam er op het gemakje een groot dier voorbij gewandeld. Ik schrok me een hoedje, want ik dacht eerst dat het een uit de kluiten gewassen rat was (lacht). Hij waggelde op zijn gemakje over en weer door het gras. Het was echt een mooi zicht.” De voorbije jaren zijn er in dezelfde regio al wel eens meer bevers gesignaleerd. Mogelijk is hij afkomstig uit een nabijgelegen natuurgebied in Viersel.