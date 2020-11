Iedereen in de bres voor mama Nele (38): “Kreeg geen levensverzekering na borstkanker, nu heb ik terminale botkanker”

Herenthout Processie­weg wordt weer tweerich­tings­ver­keer en in Maasweg draait rijrich­ting om

16:04 Op de Herenthoutse gemeenteraad werd deze week bekendgemaakt dat een deel van de proefopstellingen die momenteel in de straten opgesteld staan, aangepast zullen worden. De nieuwe regels in Processieweg en Maasweg zijn hierbij het meest in het oog springend.