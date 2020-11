Iedereen in de bres voor mama Nele (38), ingezamelde bedrag verdrievoudigt in één nacht: “Crazy! Een grote opsteker, ondanks mijn slechte vrijdag”

Provincie Antwerpen Gouverneur Cathy Berx verbiedt kerstmark­ten, schaatsba­nen en winterdor­pen tot 31 januari 2021: “Duidelijk­heid creëren voor iedereen en druk op hulpdien­sten en ziekenhui­zen verminde­ren”

9 november Provinciegouverneur Cathy Berx heeft maandag alle burgemeesters en politiezones in de provincie Antwerpen op de hoogte gebracht dat het verbod op kerstmarkten, schaatsbanen en winterdorpen verlengd wordt tot 31 januari 2021. De politieverordening is ter kennisgave ook gestuurd naar alle andere provincies in ons land en de federale regering. “De cijfers lijken dan wel positief te evolueren, maar we zijn er nog lang niet”, zegt Cathy Berx.