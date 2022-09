Honderden dorpsgenoten, supporters en wielercoryfeeën nemen afscheid van ‘Monsieur Bordeaux-Parijs’ Herman Vanspringel

De aimabele man kende kende vele successen in zijn wielerloopbaan. Zo won hij onder meer zeven keer Bordeaux-Parijs, de groene trui in de Tour, stond hij op de podia van de drie grote rondes en nog veel, veel meer. Vanspringel was geliefd bij jong en oud, stond immer klaar voor een babbeltje en plaatste zichzelf steeds op de achtergrond. In mei dit jaar werd Vanspringel nog in de bloemetjes gezet in zijn geliefde thuisbasis Grobbendonk. De wielerwedstrijd Herman Vanspringels Diamond kwam voor de eerste keer aan op het Astridplein in het centrum en de wielerheld werd geëerd met een eigen borstbeeld, dat in juni een prominente plaats voor het gemeentehuis kreeg.