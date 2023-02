Groot gat in wegdek verspert doorgang in centrum van Bouwel

Kempen Woning­markt groeit met 2.599 woongele­gen­he­den in de Kempen waarvan 75 procent appartemen­ten, grootste stijging ooit van flats in Hoogstra­ten

In héél de Regio Kempen steeg het aantal woongelegenheden in 2022 van 221.826 naar 224.425. Een stijging van 2.599 en dat is een pak meer dan de 1.982 die erbij kwamen in 2021. Het aantal appartementen steeg het felst met 1.919 ofwel bijna 75 procent van het totale aantal woongelegenheden. Opvallend is de stad Hoogstraten. Daar steeg het aantal appartementen op één jaar tijd met 108. Niet het grootste aantal, maar de stijging van flats in Hoogstraten was nog nooit zo groot.

7 februari