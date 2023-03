Grobbendonk peilt met enquête naar gezondheid van 1.500 inwoners

Kers op 150ste verjaar­dags­taart met VLA­MO-a­ward voor fanfare-con­cert op Clamotte Rock: “Te zot voor woorden, maar we hebben ons gesmeten!”

Alweer feest voor de 150-jarige Fanfare Sint-Pieter uit Herenthout. Afgelopen weekend mochten ze de VLAMO-award 2022 in ontvangst nemen voor hun festivalconcert samen met een punkband. “De fanfare greep het rockpubliek meteen bij de ballen en toont hen wat een fanfare is, wat die kan en hoe die klinkt. Het is meteen raak, komt rechtstreeks binnen en bezorgt iedere toehoorder kippenvel”, klonk het bij Geert Vanmaeckelberghe van VLAMO. “Ik kan me niet inbeelden dat er iemand trotser is op zijn vereniging dan ik”, vult fanfare-voorzitter Eric Verreet aan.