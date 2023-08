Grobbendonk neemt verdere stappen voor Mamadepot: “Plek voor iedereen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen”

Koppel dat moest evacueren voor woning­brand in Zandhoven nu zelf verdacht van brandstich­ting

Een koppel dat op zaterdag 12 augustus via het balkon van hun woning aan de Vierselbaan in Zandhoven moest vluchten voor een brand zit nu zelf in de cel. Dat bevestigt het Antwerps parket. Ze worden verdacht van opzettelijke brandstichting. Hun aanhouding afgelopen vrijdag bevestigd door de Antwerpse raadkamer.