Nijlense karateclub neemt met drie jonge karateka's deel aan EK Goju-ryu karate: "Willen overleden opricht­ster eren"

Karateclub Goju-Ryu Nijlen-Grobbendonk neemt volgende maand met drie karateka’s deel aan het EK in Luik. Dat is best opmerkelijk te noemen, gezien de club pas sinds vorig jaar deelneemt aan wedstrijden. “Ondertussen kunnen we zeggen dat we de karateclub van Nijlen-Grobbendonk op de kaart hebben gezet.”